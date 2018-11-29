Глава Коллегии ЕЭК о барьерах, движении к общим рынкам и цифровых инициативах в ЕАЭС

Главными темами заседания Евразийского межправительственного совета в Минске 27 ноября стали цифровые проекты и снятие барьеров. Как ЕАЭС отреагирует на новые вызовы, реально ли полностью уйти от препятствий внутри союза и какие договоренности достигнуты по общему рынку газа, в интервью БЕЛТА рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

- В ЕАЭС сегодня делают акцент на цифровой повестке, и в Минске это был первый из рассматриваемых главами правительств вопросов. Почему "цифра" вышла на первый план?

- Действительно, цифровая повестка буквально ворвалась в нашу жизнь и заставила изменить в целом повестку Евразийского экономического союза, ведь в союзном договоре ничего не говорилось о цифровой трансформации. Поэтому мы подготовили целостный документ о цифровой трансформации и обратились к президентам наших стран с просьбой утвердить цифровую повестку Евразийского экономического союза, поскольку это наиболее актуальная тема для углубления интеграции. Прежде всего, это связано с тем, что ключевые вопросы нашей повестки подвержены сильному влиянию цифровой трансформации. Очевидно, что если мы не будем совместно заниматься цифровой трансформацией по четырем основным направлениям, которые заложены в нашем договоре (обеспечение четырех свобод - движения товаров, рабочей силы, капитала и услуг), то у нас будут появляться новые барьеры.

Президенты нас поддержали и утвердили цифровую повестку Евразийского экономического союза. В этом документе обозначены приоритетные направления, по которым мы должны двигаться. Прежде всего, это создание системы прослеживаемости товаров в цифровом формате. Процесс движения товара из третьих стран к потребителю в ЕАЭС нужно оцифровать и обеспечить прослеживаемость для пяти правительств. Внедрение такой системы позволит эффективно контролировать движение товаров на всей территории ЕАЭС с учетом всех особенностей регулирования. Должна быть возможность идентифицировать импорт и обеспечивать транзит товаров по нашей территории.

- Правительства стран ЕАЭС поддержали цифровую повестку, но можно ли ее реализовать без участия бизнеса? Не получится ли так, что амбициозные планы останутся только на бумаге?

- Обеспечить цифровую прослеживаемость товаров - это, прежде всего, задача государств. Но что касается цифровой повестки, вы правы в том плане, что без подключения бизнеса нам не удастся быстро и эффективно провести цифровую трансформацию всех сфер деятельности, которые обозначены в союзном договоре и за которые отвечает наднациональный орган. С этой точки зрения мы можем отметить, что после утверждения основных направлений развития цифрового пространства премьер-министры стран - участниц ЕАЭС приняли решение о создании механизма реализации цифровой повестки. В частности, речь идет о создании офиса в наднациональном органе, который должен заниматься имплементацией цифровой повестки.

Сегодня у нас есть около 40 цифровых инициатив. Такие инициативы нам могут предлагать как правительства, так и частный сектор. Подавляющее большинство инициатив ЕЭК получает именно от частного сектора. Это предложения по созданию евразийских цифровых платформ, торговых платформ, логистические и инфраструктурные проекты, их частный сектор предлагает нам масштабировать в Евразийском экономическом союзе. Из 40 инициатив 8 уже детально проработаны и на основе них 3 проекта запущены.

В этом году впервые Евразийский межправсовет на заседании в Минске утвердил бюджет на 2019 год, где отдельной строкой выделена сумма для реализации цифровой повестки. Это означает, что утвержденные цифровые проекты будут иметь в том числе финансовую поддержку.

- Если цифровая повестка относительно новая для ЕАЭС, то уход от барьеров и ограничений - давний чувствительный вопрос. Главы правительств обсуждают его при каждой встрече, а параллельно возникают новые препятствия. Как с этим быть, и можно ли решить этот вопрос раз и навсегда?

- Действительно, это так. У нас есть поручение межправсовета ежеквартально докладывать, как складывается ситуация с формированием общих рынков и как удается преодолевать барьеры, изъятия и ограничения. Заседание в Минске не было исключением, мы доложили о ходе реализации этого поручения. В частности, за 2017-2018 годы мы сняли примерно 25 препятствий, из них 16 - это барьеры.

Основной акцент, который делает Евразийская экономическая комиссия, - мы не должны позволять, чтобы появлялись новые барьеры. А они появляются, к сожалению. Это происходит, прежде всего, из-за того, что очень часто мы проводим несогласованные политики.

Как преодолеть сложившуюся ситуацию, чтобы не появлялись новые барьеры? Прежде всего, это проведение согласованных политик и гармонизация законодательств стран - участниц ЕАЭС. Важно отметить, что Армения во время Евразийской недели выступила с инициативой рассматривать гармонизацию национальных законодательств стран по формированию общих рынков в качестве приоритета.

Мы передаем председательство в Евразийском экономическом союзе в 2019 году Армении, и, видимо, эта инициатива станет основной в нашей деятельности в следующем году. Это залог того, что нам удастся преодолеть тенденцию, что в будущем мы не допустим появления новых барьеров, изъятий и ограничений.

- В Минске озвучивались и другие острые темы, касающиеся, например, формирования общих рынков (в том числе рынка газа), распределения таможенных пошлин. Проблемные вопросы обозначались на встрече с главой белорусского государства. Удалось ли сделать шаг вперед в этих вопросах?

- Президент Беларуси обозначил приоритетные направления по углублению нашего интеграционного проекта. В частности, акцент был на накопившихся проблемах. Как вы отметили, это в том числе проблема формирования общих рынков - газа, нефти и нефтепродуктов.

Достаточно серьезной задачей для нас является свести к общему знаменателю позиции пяти стран - участниц ЕАЭС. Евразийский межправсовет - тот уровень, куда мы выносим такие дискуссионные вопросы, где необходимо согласовать позиции пяти правительств.

Не секрет, что у нас очень острые дебаты по тому, как мы должны сформировать общий рынок газа, какова должна быть методика определения стоимости транспортировки газа. Я бы хотел констатировать, что мы имеем серьезный прогресс в этом направлении. Напомню: в соответствии с союзным договором определение стоимости транспортировки газа находится в компетенции национальных правительств, то есть такой наднациональной компетенции в настоящее время нет. По поручению премьер-министров мы провели встречу министров энергетики пяти стран, чтобы свести позиции к общему знаменателю, и нам удалось сделать очень существенный шаг вперед. Он заключается в том, что Российская Федерация согласилась закрепить в программе по формированию общего рынка газа основополагающие принципы недискриминационности, транспарентности, обеспечения равных условий в сфере тарифообразования, определенные в Договоре о ЕАЭС и в рекомендации Коллегии ЕЭК "О единой методологии тарифообразования в сфере естественных монополий".

Это очень серьезный шаг вперед. Он создает предпосылки, чтобы мы пришли к разумному компромиссу относительно того, как должен функционировать рынок газа.

Конечно же, все страны заинтересованы в том, чтобы стоимость транспортировки газа была минимальной и цена газа давала возможность для создания равных конкурентных условий. Сегодня идет речь о том, как мы можем свести позиции пяти стран к общей согласованной позиции, чтобы был компромисс, который учел бы интересы всех стран.

Безусловно, были и другие вопросы, по которым мы остро дискутировали. В частности, это распределение ввозных таможенных пошлин среди бюджетов национальных правительств. Это важный аспект продвижения нашего интеграционного проекта, о котором говорил Президент Беларуси.

На заседании межправсовета была острая и важная дискуссия, как мы должны двигаться вперед в этом вопросе. Замечания и предложения глав правительств призваны помочь ЕЭК сформировать компромиссный вариант, который мы должны представить главам государств в начале декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

БЕЛТА.-0-