Глава МИД: экспорт белорусских товаров увеличился на 36,7%. Это наилучший результат с 2012 года

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских товаров в минувшем году увеличился на 36,7%, что стало наилучшим результатом с 2012 года. На это обратил внимание министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на заседании коллегии внешнеполитического ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Неизменным и важнейшим приоритетом для системы МИД и критерием эффективности всей нашей работы был и остается внешнеэкономический трек. Последние два года - 2020-й и 2021-й - стали уникальными для нашей страны с точки зрения внешнеторговой деятельности", - отметил министр.

По его словам, в 2020 году пандемия коронавируса полностью изменила традиционные глобальные производственно-сбытовые цепочки, рынки закрылись, промышленность в развитых странах остановилась на несколько месяцев, выставочно-ярмарочная деятельность замерла, бизнес-визиты и встречи перешли в онлайн-режим. Резкое изменение экономической реальности выразилось в падении объемов мировой торговли по итогам 2020 года на 9,6%. Белорусский экспорт товаров сократился на 11,9%.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Сергей Шелега