Глава МИД Турции: инвесторы готовы еще активнее работать в Беларуси

28 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Турецкие инвесторы и представители крупного бизнеса готовы развивать свою деятельность в Беларуси. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с главой белорусского МИД Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

Мевлют Чавушоглу отметил, что по приезде в Минск у него была встреча с представителями турецкого бизнеса, которые работают на белорусском рынке, и они позитивно отозвались о своей деятельности в стране, созданных в ней условиях для инвесторов.

Он подчеркнул важность переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также большое значение визита белорусского лидера весной этого года в Анкару. По словам министра, на сегодняшних переговорах обсуждены актуальные вопросы белорусско-турецкого сотрудничества, в особенности экономического, а также взаимодействия на международных площадках, в частности, по борьбе с терроризмом.

Министр иностранных дел Турции выразил мнение, что одной из важных задач в двустороннем сотрудничестве является сбалансированность торговли, на расширении поставок белорусских товаров в Турцию будет делаться особый акцент. Внимание следует уделить и развитию туризма, авиасообщению, добавил Мевлют Чавушоглу.

Он заявил, что Турция поддерживает стремление Беларуси к вступлению в ВТО.-0-