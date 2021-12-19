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19 декабря 2021, 22:22

Глава МНС рассказал о транспортном налоге, поступлениях в бюджет и изменениях в налогообложении

Фото из архива
Фото из архива

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" о транспортном налоге, поступлениях в бюджет, изменениях налогового законодательства, а также о зарплатах в конвертах, сообщает БЕЛТА.

"Если говорить про транспортный налог, то, согласно информационным базам, мы видим, что 2,2 млн плательщиков должны будут заплатить этот налог. Учитывая что, в этом году платится только авансовый платеж, извещение мы направили 1,3 млн плательщиков, остальные 900 тыс. - это либо льготники либо те, кто уплачивал госпошлину на 2021 год. Общая сумма начисления аванса у нас составляет Br42 млн, еще остается неоплаченной небольшая сумма, которую либо по забывчивости, либо по каким-то может быть даже материальным затруднениям люди не оплатили, но, как правило, больше 80% из этих не оплативших после напоминания все оплачивают", - отметил министр.

Что касается поступлений в бюджет, глава ведомства сообщил, что по итогам 10 месяцев наблюдается "положительное поступление в бюджет и в сравнении с прошлым годом и доведенным планом на текущий год. "Темп поступлений - 106,7%, и, если говорить в абсолютных цифрах, то это почти Br2 млрд. И здесь я могу с гордостью сказать, что почти Br1 млрд - это не за счет роста экономики, а за счет улучшения администрирования платежей", - добавил он.

"Если говорить про налогообложение квартир, то это не новый платеж, это просто отмена льготы, которая многие годы существовала. По нашим оценкам, а это тоже будет авансовый платеж, мы дополнительно получим порядка Br45 млн. Что касается изменений в налогообложении электронной торговли, то хочу пояснить: здесь получается, что наши субъекты хозяйствования платят все платежи, предусмотренные законодательством, тот же налог на добавленную стоимость, а у некоторых маркетплейсов появляется возможность его не уплачивать, и для того, чтобы устранить этот дисбаланс, принято решение с 1 июля 2022 года ввести налог на добавленную стоимость для такого рода маркетплейсов. Почему не с 1 января, а с 1 июля? Просто дается полугодовой временной отрезок для того, чтобы адаптировались игроки на рынке", - рассказал Сергей Наливайко.

За счет этих нововведений планируется получить дополнительные поступления в размере около Br20 млн. "Но я убежден, что это цифра будет превышена. Я провожу аналогию с электронным налогообложением электронных услуг, так вот мы планировали, что у нас за первый год поступит порядка Br8 млн, а по факту собрали более Br12 млн", - добавил министр.

"У нас множество видов налогообложения для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, и некоторые форматы налогообложения стали использоваться в большей степени для недобросовестной конкуренции между субъектами хозяйствования. Это касается единого налога и упрощенной системы налогообложения. Для того, чтобы выравнивать правила игры и условия конкуренции, принято решение предоставить возможность перейти на новый формат налогообложения", - сообщил министр. Он пояснил, что предлагается сделать налог на профессиональный доход, он будет касаться самозанятых. Также со следующего года планируется сузить сферу деятельности и применение единого налога для индивидуальных предпринимателей. "Причем те сферы, которые останутся на едином налоге, там предполагается довольно значительное повышение ставки единого налога опять же для выравнивания конкурентных условий по налогообложению. Также планируется и предлагается со следующего года сузить для определенных видов деятельности применение упрощенной системы налогообложения", - добавил глава министерства.

Что касается выплат зарплат в конвертах, то за 11 месяцев текущего года субъектам хозяйствования было направлено 24,5 тыс. соответствующих уведомлений, 95% из них откликнулись и скорректировали уровень заработной платы и уровень исчисленного подоходного налога. "Только за счет этой профилактической работы почти Br11 млн дополнительно поступило в бюджет. За 11 месяцев проведено 716 проверок именно по вопросу заработных плат в конвертах, в результате которых доначислено Br5,5 млн и еще Br4 млн перечислено в бюджет, это когда подоходный налог у граждан был удержан и в бюджет не перечислен", - сообщил Сергей Наливайко.-0-

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