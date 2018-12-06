Глава Татарстана на выставке в Казани высоко оценил продукцию машиностроения Беларуси

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В столице Татарстана (Российская Федерация) в выставочном центре "Казанская ярмарка" открылись 18-я международная специализированная выставка "Машиностроение. Металлообработка. Казань" и 13-я специализированная выставка "TechnoСварка". В них принимают участие 11 белорусских предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

На выставочных стендах представлены отраслевой научно-исследовательский институт ОАО "Институт Белоргстанкинпром", ОАО "БМЗ-управляющая компания холдинга "Белорусский металлургический комбинат", ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", ОАО Станкозавод "Красный борец", ОАО "Оршанский инструментальный завод", ОАО "Станкостроительный завод им. С.М.Кирова" и др.

В торжественной церемонии открытия выставок принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. "Президент Татарстана ознакомился с белорусской экспозицией и высоко оценил представленную на стендах предприятий Министерства промышленности Беларуси продукцию", - отметили в диппредставительстве.

После церемонии открытия белорусская делегация приняла участие в заседании координационного совета предприятий машиностроения Татарстана, прошедшем под председательством Рустама Минниханова.-0-