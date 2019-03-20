Главам стран ЕАЭС доложат о выполнении дорожной карты в сфере естественных монополий

20 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главам государств Евразийского экономического союза представят информацию о гармонизации законодательств в сфере естественных монополий. Об этом заявил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Эмиль Кайкиев по итогам заседания Консультативного комитета по естественным монополиям, которое прошло с участием представителей стран евразийской пятерки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По словам Эмиля Кайкиева, комиссия подготовила информацию о выполнении дорожной карты по гармонизации законодательств государств ЕАЭС в сфере естественных монополий. Документ содержит анализ изменений и дополнений в законодательства о естественных монополиях за 2018 год.

Участники заседания предложили также включать в повестку комитета вопросы, связанные с регулированием деятельности субъектов естественных монополий в рамках реализации основных направлений скоординированной транспортной политики ЕАЭС.-0-