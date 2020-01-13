ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 13 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:59 Переговоры по тарифам на транзит нефти через Беларусь продолжатся в ближайшее время - МАРТ Экономика
12:55 Более десятка боеприпасов времен войны обнаружили в Калинковичском районе Происшествия
12:46 Главой представительства ЕБРР в Беларуси назначена Марина Петров Экономика
12:39 ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси Экономика
12:37 Жертвами мошенника из Минска стали 235 человек и благотворительная организация Происшествия
12:25 Рыбак утонул в Барановичском районе Происшествия
12:25 В Гомеле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали троих взрослых и двоих детей Происшествия
12:24 Белорусские теннисистки потеряли позиции в мировом рейтинге Спорт
12:22 Определены победители конкурса лучших товаров Беларуси Общество
12:18 До +5°С ожидается в Беларуси 14 января Общество
12:09 Житель Барановичского района подарил знакомому нож и попал под уголовную ответственность Происшествия
12:02 Карантин по бешенству введен в трех населенных пунктах Кобринского района Происшествия
12:02 Рыбак поймал на удочку рыбу размером с человека и весом 159 кг Калейдоскоп
11:58 МТЗ создает новую льдозаливочную машину Экономика
11:41 Более 70 лифтов планируют заменить в жилфонде Гомельской области в I квартале этого года Регионы
11:32 Трое парней обвиняются в организации нарколаборатории, они успели синтезировать 30 кг психотропов Происшествия
11:24 На "Камволе" создается производство суконных тканей Экономика
11:18 Из-за погоды соревнования по лову рыбы переносятся - БООР Общество
11:13 В Минской области 11-летняя девочка погибла от удара током в ванной Происшествия
11:11 Двое парней из Витебской области с фейковых аккаунтов завладели деньгами 49 человек Происшествия
11:11 Более 130 учащихся Гомельской области посостязаются в знаниях на олимпиаде по иностранным языкам Регионы
11:09 Тринадцать фигурантов дела о распространении психотропов предстанут перед судом в Минске Происшествия
11:02 "Белпочта" предлагает выбрать лучшую почтовую марку года Общество
10:58 Легковушка сбила двух женщин в Минске Происшествия
10:53 Более 1 кг ртути нашли в подъезде многоэтажки в Гомеле Происшествия
10:51 Две сотрудницы витебского учреждения здравоохранения присваивали деньги за платные услуги Происшествия
10:36 Человек должен стараться с добром и святостью прожить свою жизнь - протоиерей Иоанн Общество
10:33 Сильные снегопады в Пакистане: погибли не менее 14 человек В мире
10:24 Новополоцкий музей истории и культуры поддержит международную акцию #MuseumSelfie Афиша
10:14 В грязевых вулканах Азербайджана обнаружены необычные минералы Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Экономика
13 января 2020, 12:46

Главой представительства ЕБРР в Беларуси назначена Марина Петров

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новой главой представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси назначена Марина Петров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕБРР.

"Находясь в Минске, Марина Петров будет отвечать за деятельность банка и реализацию стратегии в стране. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в разных секторах экономики страны", - отметили в пресс-службе.

Марина Петров заменит на этом посту Александра Пивоварского, который являлся главой представительства в Беларуси с 2016 года и продолжит свою профессиональную деятельность в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

"Для меня большая честь продолжать дело, успешно начатое моим предшественником, и я сделаю все возможное, чтобы и далее развивать нашу деятельность в Беларуси, а также способствовать распространению передового опыта в области ведения бизнеса в стране. Я планирую развить успех, которого мы добились в частном и государственном секторе, и продолжать наш конструктивный политический диалог с властями", - сказала Марина Петров, комментируя свое назначение.

Марина Петров, гражданка Молдовы, начала работать в ЕБРР в 1995 году, занимала руководящие должности в Лондоне и в странах деятельности банка. Она являлась главой представительства в Санкт-Петербурге, а в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки ЕБРР
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Переговоры по тарифам на транзит нефти через Беларусь продолжатся в ближайшее время - МАРТ
Фото из архива ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси
Фото из архива МТЗ создает новую льдозаливочную машину
ОАО "Камволь". Фото из архива На "Камволе" создается производство суконных тканей
Фото из архива Золотой запас Беларуси за год вырос до 42,2 т
Фото из архива Страны ЕАЭС ожидают от председательства Беларуси свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы
Главное
Фото из архива Золотой запас Беларуси за год вырос до 42,2 т
Переговоры по тарифам на транзит нефти через Беларусь продолжатся в ближайшее время - МАРТ
ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси
Старт продаж в доме "Стамбул": три довода в пользу покупки!
Топ-новости
Определены победители конкурса лучших товаров Беларуси
Из-за погоды соревнования по лову рыбы переносятся - БООР
Главой представительства ЕБРР в Беларуси назначена Марина Петров
Страны ЕАЭС ожидают от председательства Беларуси свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы
"Белпочта" предлагает выбрать лучшую почтовую марку года
Валентин Елизарьев о волшебстве новогодних балов, премьерах и гастрольных планах
Гороскоп на неделю с 13 по 19 января
Человек должен стараться с добром и святостью прожить свою жизнь - протоиерей Иоанн
Тринадцать фигурантов дела о распространении психотропов предстанут перед судом в Минске
На "Камволе" создается производство суконных тканей
Под своды "Минск-Арены" подняли джерси Владимира Цыплакова
Обострение в отношениях Ирана и США не перерастет в третью мировую войну - Савиных
ФОТОФАКТ: Новогодний утренник Kids´Fashion Day прошел в Минске
Диск к 100-летию Мечислава Вайнберга в исполнении оркестра Ростислава Кримера высоко оценен в Европе
Новополоцкий музей истории и культуры поддержит международную акцию #MuseumSelfie
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.