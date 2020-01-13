Главой представительства ЕБРР в Беларуси назначена Марина Петров

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новой главой представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси назначена Марина Петров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕБРР.

"Находясь в Минске, Марина Петров будет отвечать за деятельность банка и реализацию стратегии в стране. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в разных секторах экономики страны", - отметили в пресс-службе.

Марина Петров заменит на этом посту Александра Пивоварского, который являлся главой представительства в Беларуси с 2016 года и продолжит свою профессиональную деятельность в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

"Для меня большая честь продолжать дело, успешно начатое моим предшественником, и я сделаю все возможное, чтобы и далее развивать нашу деятельность в Беларуси, а также способствовать распространению передового опыта в области ведения бизнеса в стране. Я планирую развить успех, которого мы добились в частном и государственном секторе, и продолжать наш конструктивный политический диалог с властями", - сказала Марина Петров, комментируя свое назначение.

Марина Петров, гражданка Молдовы, начала работать в ЕБРР в 1995 году, занимала руководящие должности в Лондоне и в странах деятельности банка. Она являлась главой представительства в Санкт-Петербурге, а в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры.-0-