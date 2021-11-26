Главы бирж стран СНГ обсудили активизацию интеграционных процессов на товарных и финансовых рынках

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пути активизации работы по формированию общих биржевых рынков товаров и финансовых инструментов в СНГ обсуждены в ходе годового общего собрания Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ), которое прошло в Ташкенте (Узбекистан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

Участие в мероприятии, прошедшем на базе Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи, приняли топ-менеджеры крупнейших валютно-фондовых и товарных бирж Содружества, включая БУТБ, Белорусскую валютно-фондовую биржу, Московскую биржу, Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, фондовую биржу Армении и казахстанскую биржу ETS.

По мнению представителей биржевого сообщества, снятие торговых барьеров и установление равных правил игры для участников биржевых торгов из стран СНГ будет способствовать увеличению объемов трансграничного товарооборота, оптимизации товаропотоков и цепочек поставок, а также более эффективному распределению стратегических ресурсов.

Руководители бирж также отметили, что, помимо замедления темпов роста мировой экономики, одним из последствий пандемии коронавируса стала деглобализация и, как следствие, ужесточение протекционистских мер. "Это негативно отразилось на динамике международной торговли, в том числе на пространстве СНГ, а многие интеграционные проекты пришлось поставить на паузу. Учитывая более гибкий характер биржевой торговли, высокий уровень цифровизации и способность оперативно адаптироваться к новым условиям как никогда остро ощущается необходимость активизировать межбиржевое взаимодействие по формированию общих товарных рынков в рамках Содружества. При этом ожидается, что открытый и недискриминационный доступ к биржевой инфраструктуре государств - участников СНГ создаст благоприятную почву для эффективного и диверсифицированного товарообмена и тем самым позволит существенно ускорить восстановление национальных экономик", - рассказали в пресс-службе.

На мероприятии были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития МАБ СНГ и биржевой торговли на территории стран Содружества, при этом особое внимание было уделено гармонизации законодательства стран-участниц, а также важности применения единых подходов к формированию общих рынков товаров и финансовых инструментов.

По итогам встречи решено, что следующее общее годовое собрание МАБ СНГ состоится в Минске, а принимающей стороной выступит БУТБ.-0-