29 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Главы государств ЕАЭС поручили продолжить разработку справедливого подхода по нормативам распределения ввозных таможенных пошлин. Об этом сегодня заявил по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

"В рамках узкого заседания мы прошлись по всей повестке и приняли решение по вопросам. По пятому вопросу нам дано поручение продолжить разработку справедливого подхода по коэффициенту расщепления. И мы этот вопрос вынесем на обсуждение очередного заседания совета, а также на заседание межправсовета. По остальным вопросам достигнуты соглашения", - сказал Тигран Саркисян.

Как сообщалось БЕЛТА, Беларусь рассчитывает на изменение нормативов распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с 2020 года, что бы отвечало экономическим интересам страны. В марте в интервью газете "Звязда" заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сообщил, что по всем вариантам предварительных расчетов нормативы распределения для Беларуси должны быть повышены на 0,65-1,36 процентного пункта.

Предложение закрепить действующие нормативы на постоянной основе Беларусь не поддерживает, аргументируя тем, что экономическая ситуация в мире динамична и государства должны иметь возможность регулярно пересматривать размеры ввозных таможенных пошлин. Например, озвучивалось предложение пересчитывать их раз в три года.

Беларусь хочет пересчитать нормативы по нескольким причинам. Они связаны со вступлением России и Казахстана в ВТО, снижением общей ставки единого таможенного тарифа, наличием и появлением новых изъятий, переориентацией и ростом импорта. Для страны важно решить эту проблему, потому что ей необходимо минимизировать свои потери от отрицательного сальдо во взаимных расчетах по пошлинам. Если в 2015 году оно составляло $44,7 млн, то в 2018-м - уже $80 млн.

При этом Беларусь устраивает существующая схема распределения сумм ввозных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС. Страны взимают таможенные пошлины при ввозе товаров на свою территорию, а затем распределяют их по установленным нормативам между бюджетами. Белорусскую сторону не устраивает именно сумма зачисляемых в бюджет (поступающих от других государств-членов) ввозных таможенных пошлин, которая в свою очередь зависит от размера норматива распределения, установленного для Беларуси. Ввозные таможенные пошлины между бюджетами государств - членов сначала Таможенного союза, а затем Евразийского экономического союза распределяются с 2010 года. С начала функционирования ЕАЭС (2015 год) сальдо расчетов для Беларуси стало отрицательным, что неоднократно доводилось до Евразийской экономической комиссии с предложением произвести пересчет действующих нормативов распределения. Сейчас нормативы распределения пошлин выглядят так: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%.

При присоединении Кыргызстана к ЕАЭС из-за отсутствия необходимой статистической информации нормативы распределения ввозной таможенной пошлины были установлены временно - до августа 2018 года. Однако к этому сроку уполномоченные органы стран не смогли достичь договоренности, какие нормативы должны быть, в связи с тем что по-прежнему отсутствовали статистические данные по Кыргызстану. Поэтому лидеры стран договорились продлить установленные нормативы до 31 декабря 2019 года. Таким образом, вопрос требует оперативного решения. Однако и на прошедшем 30 апреля в Ереване заседании Евразийского межправсовета стороны не смогли выработать взаимоприемлемое решение.-0-