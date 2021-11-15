Главы правительств обсудят 20 вопросов на Евразийском межправсовете в Ереване

Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы правительств обсудят в общей сложности 20 вопросов на Евразийском межправсовете, который пройдет 18-19 ноября в Ереване. Об этом рассказала официальный представитель ЕЭК Ия Малкина на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА. "Главы правительств обсудят совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения союзных стран по сельхозпродукции, продовольствию, кожевенному сырью, шерсти, льно- и хлопковолокну на 2021-2022 годы. Это системный документ по развитию АПК, который направлен на обеспечение сбалансированности общего рынка", - говорится в сообщении. Также, по информации официального представителя ЕЭК, будет рассмотрен план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021-2024 годы, соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, план мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран союза стратегически важными лекарствами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС. Кроме того, в повестке такие новые направления, как проект стратегии биологической безопасности ЕАЭС и климатическая повестка. "В общей сложности главы правительств обсудят 20 вопросов", - подытожила Ия Малкина.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!