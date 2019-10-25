Главы правительств СНГ утвердили концепцию сотрудничества в области цифрового развития

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области цифрового развития общества и план первоочередных мероприятий по ее реализации подписаны 25 октября на заседании Совета глав правительств в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Документы разработаны для формирования цифровой среды на пространстве СНГ, создания условий для внедрения современной информационно-коммуникационной инфраструктуры и новых технологий, повышения эффективности обмена данными, реализации инновационных проектов.

Утверждена также стратегия обеспечения информационной безопасности государств - участников СНГ. Она основывается на ранее принятых основополагающих документах в сфере национальной и информационной безопасности государств - участников Содружества. Ее положения будут учитываться заинтересованными министерствами и ведомствами стран СНГ при госрегулировании и подготовке национальных нормативных правовых актов в области информационной безопасности.

Кроме того, подписаны соглашение об Играх стран СНГ, соглашение о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов и ряд других документов по взаимодействию в различных сферах.

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится 29 мая 2020 года в Ташкенте под председательством Узбекистана.-0-