Главы стран ЕАЭС договорились на следующей неделе по видеосвязи обсудить меры реагирования на ситуацию с COVID-19

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы стран ЕАЭС договорились на следующей неделе обсудить в формате видеоконференции меры реагирования на ситуацию с COVID-19, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"На следующей неделе главы наших государств - члены Высшего Евразийского экономического совета договорились обсудить в формате видеоконференции совместные меры реагирования на сложившуюся ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции и, что не менее важно, работу по восстановлению экономического роста в посткризисный период", - заявил Сергей Румас.

Премьер-министр констатировал, что, несмотря на сложную ситуацию, очередное заседание межправсовета проводится в ранее оговоренные сроки. Однако из-за распространения COVID-19 пришлось отменить приуроченный к сегодняшнему заседанию международный форум по достижению Целей устойчивого развития и отложить проведение Евразийского экономического форума. При этом все органы ЕАЭС продолжают свою работу по продвижению интеграционной повестки, подчеркнул Сергей Румас.-0-