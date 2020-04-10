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10 апреля 2020, 11:33

Главы стран ЕАЭС договорились на следующей неделе по видеосвязи обсудить меры реагирования на ситуацию с COVID-19

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10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы стран ЕАЭС договорились на следующей неделе обсудить в формате видеоконференции меры реагирования на ситуацию с COVID-19, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"На следующей неделе главы наших государств - члены Высшего Евразийского экономического совета договорились обсудить в формате видеоконференции совместные меры реагирования на сложившуюся ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции и, что не менее важно, работу по восстановлению экономического роста в посткризисный период", - заявил Сергей Румас.

Премьер-министр констатировал, что, несмотря на сложную ситуацию, очередное заседание межправсовета проводится в ранее оговоренные сроки. Однако из-за распространения COVID-19 пришлось отменить приуроченный к сегодняшнему заседанию международный форум по достижению Целей устойчивого развития и отложить проведение Евразийского экономического форума. При этом все органы ЕАЭС продолжают свою работу по продвижению интеграционной повестки, подчеркнул Сергей Румас.-0-

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