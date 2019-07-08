Главы транспортных ведомств Беларуси и Армении наметили точки роста сотрудничества

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко и министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурена Папикяна прошла сегодня в Минске. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта, обменялись статистической информацией о показателях внешней торговли товарами и услугами, сообщили БЕЛТА в Минтрансе.

"Мы готовы обсуждать все вопросы и найти решения, которые будут выгодными для обеих стран. Один из главных вопросов - организация транспортной связи Беларуси и Армении. У нас нет прямых коммуникаций, но есть возможность их создать в рамках ЕАЭС", - отметил Сурен Папикян.

Алексей Авраменко подтвердил заинтересованность в этом. "Кроме того, необходимо построить инфраструктуру, обеспечивающую доставку товаров в/из наших стран и транзитные перевозки", - сказал министр. Он предложил рассмотреть возможность перевозки экспортных грузов Армении в Беларусь и транзитом по ее территории железнодорожным транспортом.

Сурен Папикян рассказал о перспективных логистических направлениях - с использованием строящейся дороги Север-Юг, которая соединит Грузию с Ираном, и СЭЗ с городе Мегри, где есть свободная экономическая зона. Это хорошая возможность для расширения географии поставок белорусских товаров. Сейчас также идет обсуждение с Китаем о соединении дороги Север-Юг и Шелкового пути.

Алексей Авраменко в свою очередь предложил ознакомиться с условиями работы в особых экономических зонах "Бремино - Орша", а также "Великий камень".

Министры обсудили и воздушный транспорт, который обеспечивается регулярным воздушным сообщением по направлению Минск - Ереван - Минск дважды в неделю, а в летний период добавлена дополнительная третьяя частота. Белорусская сторона предложила рассмотреть вариант субсидирования ее авиационных перевозок - для формирования ценовой привлекательности данного маршрута для туристов.

Ключевым вопросом сферы автотранспорта стало количество разрешений между странами на осуществление перевозок. Также для изучения опыта Беларуси в дорожной отрасли и применяемых при строительстве дорог технологий будет организован визит армянской делегации.

В заключение министры договорились об осуществлении скоординированной транспортной политики государств, а также о встрече в сентябре текущего года в Ереване, где продолжат обсуждение намеченных тем.-0-