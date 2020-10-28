Глазьев: Беларусь - локомотив евразийской интеграции

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь является локомотивом евразийской интеграции. Такое мнение высказал сегодня журналистам член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в кулуарах делового форума ЕАЭС "Интеграция: стратегия опережающего развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Анализ, который мы проводим, говорит о том, что Беларусь очень эффективно работает в едином экономическом пространстве, - сказал Сергей Глазьев. - Беларусь сегодня наиболее активный участник всех интеграционных процессов. Беларусь - единственное государство из членов Евразийского экономического союза, для которого взаимная торговля в ЕАЭС имеет большее значение, чем внешняя торговля с третьими странами. Так что Беларусь на сегодня локомотив евразийской экономической интеграции, и белорусская промышленность настолько интегрирована в общий рынок, что мы строим совместное будущее вполне органично".

Министр ЕЭК также отметил, что Беларусь и Россия еще в Союзном государстве устранили таможенные границы и пограничный контроль, который осуществляется в исключительных случаях. "Мы создали общее экономическое пространство, общее гуманитарное пространство, у нас люди могут свободно ездить, хотя пандемические ограничения и мешают, но они мешают сейчас передвижению людей внутри любого из государств, то есть это не связано с границей - это связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Думаю, что в обозримом будущем все эти ограничения будут сняты и мы вернемся к нормальной жизни", - подчеркнул Сергей Глазьев.-0-