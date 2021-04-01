Глазьев: ЕАЭС надо создать собственное рейтинговое агентство, чтобы уйти от манипуляций Запада

1 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Отсутствие в Евразийском экономическом союзе собственного рейтингового агентства в условиях ведущейся со стороны западных стран гибридной войны ведет к значительным финансовым потерям. Об этом заявил сегодня во время онлайн-брифинга член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важный вопрос, я считаю, создание рейтингового агентства в союзе, - сказал Сергей Глазьев. - До тех пор, пока мы будем пользоваться рейтингами американской "тройки", у нас барьеры на финансовом рынке будут возникать автоматически. Потому что, например, вы знаете, что американцы ведут против России санкционную войну и автоматически американские рейтинговые агентства, которые отчитываются перед Минфином США и выполняют все его инструкции, занижают рейтинги кредитных рисков для России. Это означает увеличение процентных ставок на финансовом кредитном рынке. Поэтому до тех пор, пока мы не создадим собственное рейтинговое агентство, мы будем объектом манипуляции со стороны Вашингтона. Это очень важная задача. Мы теряем очень большие деньги из-за того, что не имеем собственной системы рейтингов, признанных в Евразийском экономическом союзе".

По мнению министра ЕЭК, в дальнейшем система рейтингов субъектов хозяйствования будет усложняться. "Нам необходимо создавать общую систему рейтинговых кредитных рисков, - подчеркнул он. - А сегодня уже добавляются к этому и рейтинги экологического и социального управления. То есть система рейтингования субъектов хозяйствования дальше будет расширяться, становиться еще более сложной. И если мы будем зависеть от третьих стран, тем более тех, которые ведут против нас гибридную войну, наш финансовый рынок нормально работать не будет".-0-