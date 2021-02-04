Глазьев: Евросоюз пострадал от антироссийских санкций больше, чем Россия

4 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Европейский союз пострадал от введения антироссийских санкций больше, чем сама Россия. Об этом заявил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев сегодня во время онлайн-пресс-конференции из Алматы, где 5 февраля пройдет заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши главы государств (ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА), как вы неоднократно слышали, критикуют использование санкций в вопросах торговли, экономического сотрудничества, - сказал Сергей Глазьев. - Эти санкции реализуются сегодня вне правового поля, с грубым нарушением норм ВТО, устава МВФ. И недавно прошедший Давосский форум показал, что существует такой широкий международный консенсус в деловом сообществе и в большинстве стран, что от санкций необходимо отказываться. Санкции никому не приносят пользы. Могу сказать, что антироссийские санкции даже больше принесли ущерба Европейскому союзу, чем нам, это такой обоюдоострый меч".

Министр ЕЭК констатировал: пять лет в условиях санкций стимулировали Россию и ее партнеров по ЕАЭС к достаточно серьезным изменениям в структуре внешнеторговых связей. "Быстро растет товарооборот с Китаем, мы усматриваем огромные возможности сотрудничества с Юго-Восточной Азией, у нас создаются зоны свободной торговли, они уже действуют с Вьетнамом, Сингапуром, идут переговоры с Индией, с Ираном уже практически реализуем преференциальный торговый режим", - перечислил он.

"Фактически США инициировали санкции, от которых страдает Европейский союз и наше сотрудничество с ЕС, - указал Сергей Глазьев. - Но эти проблемы с лихвой компенсируются наращиванием сотрудничества на Востоке. То есть санкции усиливают те структурные изменения, которые сегодня происходят в мировой экономике: центр ее сдвигается с Запада на Восток. Сегодня уже совокупный объем экономической активности в странах Юго-Восточной Азии превышает США и Европейский союз вместе взятые и по объему производства, и по объему торговли".

"Я думаю, что война санкций неизбежно скоро завершится, мы готовы сотрудничать со всеми государствами. У нас здесь полный консенсус, мы противники применения санкций, но коль скоро они применяются - приходится выстраивать планы, исходя из возможного", - резюмировал министр ЕЭК.-0-