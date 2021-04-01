Глазьев: из-за санкций американский доллар стал для России токсичной валютой

1 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Из-за санкций американский доллар стал для России токсичной валютой, странам Евразийского экономического союза нужно активнее переходить на использование национальных валют во взаимной торговле. Об этом заявил сегодня во время онлайн-брифинга член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Устойчивость доллара сильно подрывают американские санкции, для России доллар - это токсичная валюта. И российские предприятия уходят от доллара, поскольку риск применения финансовых санкций может реализоваться и в арестах счетов, и в замораживании денег, и в блокировании сделок, что мы наблюдали в больших масштабах, скажем, в российско-китайском торговом сотрудничестве, когда банки отказывались обслуживать сделки в долларах, - сказал Сергей Глазьев. - Поэтому российско-китайская торговля переведена практически полностью на национальные валюты и на евро. То же самое мы делаем и в Евразийском экономическом союзе. В соответствии с поручениями глав государств и правительств ведется системная работа по расширению доли использования национальных валют в наших расчетах. Сегодня, если исключить углеводороды, по которым ценообразование пока все еще ведется в долларах в мировой экономике, то более 70% нашей взаимной торговли уже ведется в национальных валютах"

Говоря о ситуации на мировом финансовом рынке, министр ЕЭК предсказал ему скорые потрясения. "Сами американские экономисты в ситуации безбрежной эмиссии доллара говорят о скором крахе доллароцентричной валютно-финансовой системы, - отметил он. - И до пандемии американский государственный долг рос как на дрожжах, фактически он являет собой разновидность финансовой пирамиды, когда американское правительство для обслуживания долга занимает все больше и больше денег и значительная часть новых займов идет на погашение старых обязательств".

"Примерно каждые семь лет происходит финансовый крах на американском рынке, - продолжил Сергей Глазьев. - И год назад (мы как-то на это не обратили внимания) произошел очередной крах американского и общемирового финансового рынка. Только в США обесценивание финансового рынка составило $15 трлн, а в целом мировой финансовый рынок упал на $30 трлн. Я думаю, что пандемия как-то неслучайно совпала с глобальным финансовым кризисом. Если предыдущий финансовый кризис 2008 года обернулся большими политическими скандалами (рухнули три инвестиционных банка на Уолл-стрит, были слушанья в Конгрессе США, было специальное заседание "двадцатки" по этому вопросу), то сейчас мы вообще даже не заметили, что как-то за один месяц мировой финансовый рынок сдулся на $30 трлн, в Америке - на $15 трлн. И все отнеслись к этому достаточно спокойно, хотя миллионы людей опять же потеряли свои сбережения из-за краха финансового рынка".

Сергей Глазьев полагает, что есть прямая взаимосвязь между пандемией и ситуацией на американском финансовом рынке. По его данным, объем денежной эмиссии за один год в США достиг практически $10 трлн.

"То есть сначала на $15 трлн рынок сдули, а теперь на $10 трлн его снова надули, выражаясь языком финансовых спекулянтов, - отметил министр ЕЭК. - То есть американская и мировая валютно-финансовые системы находятся в зоне турбулентности. И тот механизм стерилизации лишних денег, который они отработали за последние 20 лет, а именно: сначала вздувание финансовых пузырей за счет безграничной денежной эмиссии, а затем схлопывание финансовых пузырей - он уже привел, с одной стороны, к гигантским экономическим потерям у миноритарных инвесторов, то есть у населения, которое имеет сбережения в акциях и ценных бумагах, а с другой стороны - к концентрации капитала в руках у американской финансовой олигархии. То есть на наших глазах под занавесом пандемии, когда все озабочены спасением человеческих жизней, происходит крупномасштабное перераспределение прав собственности через финансовый рынок, где концентрация капитала еще более возрастает".

"Еще раз повторю: американская финансовая система работает по принципу финансовой пирамиды и периодически организованных финансовых пузырей, их раздувания и схлопывания. Если раньше этот цикл составлял семь лет, то сейчас он уже составляет практически один год. То есть система находится в явном турбулентном, лихорадочном режиме. И в наших интересах, тем более в ситуации гибридной войны, которую США ведут против России, против Китая и уже теперь против Беларуси, нам для защиты нашего экономического пространства нужно уходить от использования доллара и других токсичных, потерявших свою стабильность валют, переходить на национальные валюты, формировать свои национальные механизмы ценообразования, уходить от внешней зависимости. Весь мир уже это делает. За последние 10 лет доля доллара резко упала в мировых расчетах: если раньше она была 80%, то сегодня чуть больше половины", - резюмировал Сергей Глазьев.-0-