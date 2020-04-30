Годовая инфляция в I квартале ускорилась из-за негативных внешних факторов - Нацбанк

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовая инфляция в I квартале 2020 года ускорилась из-за временного неблагоприятного воздействия внешних факторов. Такие данные приводятся в обзоре Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"Прирост потребительских цен в марте составил 4,9% в годовом выражении при цели на 2020 год не более 5%. Ускорение годовой инфляции было обусловлено динамикой базовой инфляции. Годовые темпы увеличения регулируемых цен и тарифов сохранились на уровне предыдущего квартала", - отметили в Нацбанке.

На ускорение базовой инфляции в I квартале повлиял прежде всего спрос на продукты питания с длительным сроком хранения, а также на отдельные товары первой необходимости. Увеличение спроса было вызвано неопределенностью с будущей ситуацией на фоне COVID-19. Ослабление российского рубля и последовавшее снижение обменного курса национальной валюты способствовало росту девальвационных и инфляционных ожиданий в экономике. Эти факторы повлияли на ускорение базовой инфляции в марте до 4% в годовом выражении (3,5% в декабре 2019 года).

В I квартале замедлился рост цен на плодоовощную продукцию. Годовой прирост цен в марте составил 4% (8,9% в декабре 2019-го). Вместе с тем сохранялись опережающие темпы роста цен на фрукты, к концу квартала их годовой прирост превысил 20%.

По данным Нацбанка, в условиях ускорения инфляции в конце I квартала однородность роста потребительских цен несколько ухудшилась. Доля товаров и услуг, цены и тарифы на которые в годовом выражении снизились или выросли менее чем на 5%, составила в марте 67% (71% в декабре 2019-го).-0-