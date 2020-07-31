Годовая инфляция в II квартале ускорилась из-за роста цен на плодоовощную продукцию - Нацбанк

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовая инфляция во втором квартале 2020 года ускорилась из-за роста цен на плодоовощную продукцию. Такие данные приводятся в обзоре Национального банка, сообщает БЕЛТА.

"Во втором квартале годовая инфляция ускорилась до 5,2% при установленном на 2020 год целевом параметре не более 5%. Основным фактором ускорения инфляции стало увеличение темпов роста цен на плодоовощную продукцию на фоне изменения условий ее поставок из-за рубежа в период пандемии COVID-19", - говорится в обзоре. При этом базовая инфляция и темпы увеличения регулируемых цен и тарифов замедлились.

Как отметили в Нацбанке, принятые контрциклические меры бюджетной и денежно-кредитной политики сдерживали замедление экономической активности. Монетарные условия, отражающие совокупное влияние процентных ставок и валютного курса на экономику, оставались нейтральными.

В условиях низкой деловой и потребительской активности, а также в связи со снижением волатильности обменного курса белорусского рубля динамика свободных цен во втором квартале постепенно замедлялась. В сегменте продовольственных товаров замедлялся рост цен в основном на товары первой необходимости по мере ослабления спроса на них со стороны населения. "В определенной мере этому способствовало и принятие правительством ряда мер. На фоне более низкой деловой и потребительской активности цены на непродовольственные товары и услуги также демонстрировали сдержанный рост. Кроме того, низкая инфляция за рубежом способствовала снижению потребительских цен на отдельные импортируемые товары", - добавили в Нацбанке.

Годовой прирост регулируемых цен и тарифов в июне 2020 года составил 6,7% (7,5% в марте 2020-го). Наиболее существенно в годовом выражении замедлился рост цен на автомобильное топливо.-0-