Годовой объем производства лыжных ботинок "Марко" составит около 25 тыс. пар

20 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Годовой объем производства лыжных ботинок обувного холдинга "Марко" составит около 25 тыс. пар, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" Николай Мартынов.

Выпуск специальной обуви холдинг освоил в 2018 году, при этом ориентировался на потребности в таких ботинках детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва. В 2019 году отечественный производитель расширил модельный ряд за счет освоения изделий для массового спорта, которые отвечают специфичным требованиям к спортивной обуви, в том числе по долговечности, так что будут востребованы любителями лыжных гонок всех возрастов.

"Мы постоянно совершенствуем модели, в том числе с учетом мнения спортсменов, подбираем материалы, которые соответствуют мировым стандартам, работаем над ценовыми параметрами, чтобы белорусские лыжные ботинки были конкурентоспособными на внешних рынках", - отметил Николай Мартынов.

На данном этапе социально значимого проекта холдинг готов выпускать около 15 тыс. пар под потребности спортивных организаций и учебных заведений, еще порядка 10 тыс. пар отдавать на реализацию в торговые сети, в том числе экспортировать в Россию и Казахстан. Также прорабатываются варианты сотрудничества с филиалом "Телеханы" госпредприятия "Беларусьторг" по созданию лыжных комплектов.

Кроме того, Николай Мартынов не исключил в перспективе возможность организации в холдинге производства специальной обуви для спорта высших достижений. Эта ниша достаточно узкая, при этом ботинки должны соответствовать повышенным требованиям по ряду параметров, в частности теплопроводности и носкости. Холдинг сможет взяться за подобный проект только после того, как отработает производственные технологии.

"Марко" выпускает лыжные ботинки под брендом Spotter, как и всю линейку спортивной обуви. Объем производства моделей кроссовочного типа превышает 120 тыс. пар в год. Возрастающая популярность активного образа жизни, особенно среди молодежи, создает хорошие перспективы для развития этого направления, добавил генеральный директор управляющей компании холдинга.-0-