Годовые биржевые торги деловой древесиной пройдут по новым правилам

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4,5 млн куб.м лесоматериалов будет выставлено на годовые биржевые торги деловой древесиной ресурса 2020 года, которые пройдут с 20 по 22 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

В первый день состоятся торги фанерным бревном для лущения и строгания и пиловочным бревном твердолиственных пород, во второй - пиловочным бревном хвойных и мягколиственных пород, а в третий - балансовой древесиной и древесным технологическим сырьем.

"Главная особенность предстоящих годовых биржевых торгов заключается в отмене ограничений по допуску покупателей к участию в торгах в зависимости от использования конкретных сортиментов деловой древесины в заготовленном виде по назначению (в части древесного технологического сырья). Кроме того, полностью отменяются ограничения по допуску покупателей к торгам в зависимости от годовых объемов переработки и продавцов - по минимальному объему лотов, выставляемых на биржевые торги", - рассказал представитель биржи.

Это значит, что, если раньше в годовых биржевых торгах могли участвовать в основном только крупные деревообработчики, то сейчас биржевая площадка откроется и для предприятий малого и среднего бизнеса, которым до этого приходилось закупать древесину на квартальных и текущих биржевых торгах, как правило, по более высоким ценам.

Решение о внесении изменений в положение о порядке подготовки и проведения годовых биржевых торгов деловой древесиной в заготовленном виде на внутреннем рынке в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" было принято на состоявшемся 14 ноября заседании координационного совета по биржевой торговле под председательством заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко.

"Ожидается, что новый порядок организации и проведения годовых биржевых торгов предоставит более свободный доступ к древесному сырью участникам рынка, заметно повысит уровень конкуренции и будет способствовать росту объемов реализации деловой древесины", - отметил Роман Янив.

На предыдущих годовых торгах было реализовано 3,1 млн куб.м древесины в заготовленном виде на общую сумму Br194,9 млн.-0-