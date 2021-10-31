Головченко: автотранспорт и дорожное хозяйство имеют ключевое значение для эффективности экономики

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство имеют ключевое значение в обеспечении эффективной работы экономики, способствуют реализации масштабных инвестиционных и социальных проектов. Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Беларуси Романа Головченко по случаю Дня автомобилиста и дорожника, сообщает БЕЛТА.
Благодаря труду работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в республике строятся современные магистрали и мосты, обновляется автотранспортный парк, внедряются передовые технологии, отметил Роман Головченко.
По его словам, сплоченность и организованность позволяют обеспечивать эффективную работу транспортного комплекса, повышать транзитный потенциал страны, развивать рынок пассажирских и грузовых автоперевозок.
"Залогом дальнейшего совершенствования сферы автомобильного транспорта и дорожного хозяйства являются ваш ответственный подход к делу, компетентность и высокий профессионализм", - говорится в поздравлении.-0-