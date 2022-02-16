Головченко: Беларусь и Куба наращивают товарооборот и рассматривают новые совместные проекты

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 16 февраля 2022
Минск +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:13 Транспортные предприятия Беларуси в январе перевезли свыше 25 млн т грузов Экономика
17:10 Спортсмены Норвегии возглавляют медальный зачет пекинской Олимпиады Спорт
17:07 Промпроизводство в Беларуси в январе выросло на 7,2% Экономика
17:01 Huawei представила доклад на форуме МСЭ Общество
17:00 В ООН направлено обращение по фактам убийства мигрантов на польско-белорусской границе Общество
16:54 ВВП Беларуси в январе вырос на 2,7% Экономика
16:52 В Пекине завершился олимпийский турнир по шорт-треку Спорт
16:48 Головченко: Беларусь и Куба наращивают товарооборот и рассматривают новые совместные проекты Экономика
16:47 Гигантская клубника из Израиля попала в Книгу рекордов Гиннесса Калейдоскоп
16:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 7919 пациентов с COVID-19, выписаны 1978 Общество
16:42 Военный атташе Беларуси посетил учения "Метель-2022" в Украине Общество
16:40 Захарова: претензии Запада к учениям "Союзная решимость" абсолютно абсурдны Политика
16:38 Финские хоккеистки второй раз подряд завоевали бронзу Олимпийских игр Спорт
16:37 Мингорисполком и облисполкомы проведут 19 февраля прямые телефонные линии Общество
16:37 Миклашевич: на референдуме граждане реализуют право участвовать в управлении государством Общество
16:27 Контент еще одного YouTube-канала признан экстремистским Происшествия
16:22 Гомельчанин задержан за вовлечение школьниц в проституцию Происшествия
16:22 Более 6,8 млн граждан включены в списки для голосования на республиканском референдуме Общество
16:20 "Проверила, вторгаемся - не вторгаемся". Захарова начала брифинг с шутки на тему номер один в западных СМИ В мире
16:00 Лукашенко совершит визит в Россию, переговоры с Путиным 18 февраля в Москве Президент
15:55 Миклашевич: участвуя в референдуме, мы подтверждаем желание жить в мирной и стабильной стране Общество
15:50 Украина вышла из Антитеррористического центра СНГ В мире
15:45 Крупко: управленческие решения должны улучшать экономический климат и жизнь людей Регионы
15:42 Станислав Гладченко: доволен своими прыжками сегодня Спорт
15:36 Китайский фристайлист Ци Гуанпу стал олимпийским чемпионом в лыжной акробатике Спорт
15:33 Шулейко: находящиеся на амбулаторном лечении по COVID смогут проголосовать на дому Регионы
15:24 В Борисове задержаны два распространителя психотропов Происшествия
15:21 Выставка изделий народного творчества откроется в Национальной библиотеке Афиша
15:15 Белорусские и российские летчики провели условный воздушный бой на "Союзной решимости" Общество
15:09 Польша может приостановить внесение взносов в бюджет ЕС В мире
Все новости
Все новости
Экономика
16 февраля 2022, 16:48

Головченко: Беларусь и Куба наращивают товарооборот и рассматривают новые совместные проекты

Хуан Вальдес Фигероа и Роман Головченко
Хуан Вальдес Фигероа и Роман Головченко

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Куба наращивают товарооборот и рассматривают новые совместные проекты. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа по случаю завершения его дипломатической миссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы около четырех лет были послом в Беларуси, и за это время есть достижения, которыми можно гордиться. В 2019 году состоялся визит главы кубинского государства в Беларусь, который стал определенным импульсом, сигналом для деловых кругов, министерств и ведомств по организации работы. К сожалению, вскоре после этого визита мы столкнулись с глобальным мировым вызовом - пандемией, которая помешала реализовать часть договоренностей. Тем не менее мы восстанавливаем позиции. По итогам 2021 года товарооборот увеличился в три раза. Мы преодолели спад и выходим на неплохие темпы", - сказал Роман Головченко.

Он подчеркнул, что пандемия не влияла на взаимодействие Беларуси и Кубы в международных организациях, взаимную поддержку в интеграционных объединениях. "Важно, что глава правительства Кубы регулярно принимает участие в заседаниях ЕАЭС, выдвигает ценные инициативы. Уверен, что, несмотря на географическую удаленность Кубы от ЕАЭС, в ближайшее время практический компонент статуса наблюдателя обязательно даст плоды", - подчеркнул премьер-министр.

Роман Головченко обратил внимание, что глава государства дал поручение интенсифицировать реализацию всех проектов и выйти на рассмотрение новых. "Мы знаем, в каких условиях живет Куба. Это непрекращающееся внешнее давление, экономическая блокада. Благодаря мудрости руководства и мужеству кубинского народа вам удается справляться с этими трудностями. Тем не менее экономика нуждается в развитии, нужно повышать продовольственную безопасность страны и уровень благосостояния людей. Поэтому рассматриваем целый ряд проектов в аграрной сфере, сфере птицеводства, животноводства. Мы понимаем, что на Кубе есть спрос и там могут быть применены белорусские технологии. Сейчас специалисты отрабатывают план мероприятий", - отметил он.

"Работа идет достаточно активно, находится на контроле МИД и правительства. Уверен, что, выполняя поручения руководителей государств, мы найдем новые возможности для сотрудничества", - резюмировал премьер-министр.

Товарооборот Беларуси и Кубы в 2021 году составил $22,9 млн (340% к 2020 году), экспорт - $20,8 млн (384,4%). Основными позициями экспорта стали тракторы и седельные тягачи, молоко и сливки сгущенные и сухие, части к принимающей и передающей аппаратуре, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, приборы и устройства, применяемые в медицине, поршневые двигатели внутреннего сгорания. Основу импорта из Кубы составили крепкие спиртные напитки, лекарственные средства, кофе, ручные инструменты (пневматические, гидравлические или со встроенным двигателем).-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Куба
Новости рубрики Экономика
Транспортные предприятия Беларуси в январе перевезли свыше 25 млн т грузов
Фото из архива Промпроизводство в Беларуси в январе выросло на 7,2%
Фото из архива ВВП Беларуси в январе вырос на 2,7%
Фото из архива Безработица в ЕАЭС сократилась на 67%, самый низкий уровень зафиксирован в Беларуси
Фото из архива Резиденты СЭЗ в 2021 году сформировали пятую часть основных республиканских показателей
Фото из архива Минэнерго обсудило с "Газпромом" формирование объединенного рынка газа СГ
Главное
Фото из архива Лукашенко совершит визит в Россию, переговоры с Путиным 18 февраля в Москве
Головченко: Беларусь и Куба наращивают товарооборот и рассматривают новые совместные проекты
Сергеенко: развитие сельского хозяйства позволяет Беларуси обеспечивать продовольствием себя и успешно экспортировать
Более 6,8 млн граждан включены в списки для голосования на республиканском референдуме
Топ-новости
Сергеенко: люди проявляют достаточно высокий интерес к референдуму
Макей: Беларусь намерена и впредь играть роль донора безопасности
В Беларуси с 1 сентября выдано более 45 тыс. ID-карт
Миклашевич: участвуя в референдуме, мы подтверждаем желание жить в мирной и стабильной стране
В ООН направлено обращение по фактам убийства мигрантов на польско-белорусской границе
Белорусские и российские летчики провели условный воздушный бой на "Союзной решимости"
Минэнерго обсудило с "Газпромом" формирование объединенного рынка газа СГ
Больше отечественных товаров на полках и снижение себестоимости: МАРТ о мерах по стабилизации цен
Дирекция "Славянского базара в Витебске" рассказала о новинках фестиваля
За сутки в Беларуси зарегистрированы 7919 пациентов с COVID-19, выписаны 1978
Беларусь и Латвия обсудят вопросы контроля над вооружениями
Грабовский о тренировках с Лукашенко: темп очень высокий
Белорусы с ID-картами и биометрическими паспортами смогут проголосовать на референдуме
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 февраля из-за сильного ветра
ГПК: Литва и Польша оформили лишь 60% фур от суточной нормы
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.