Головченко: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с ОАЭ в сфере торговли и инвестиций

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с ОАЭ и другими странами региона в сфере торговли и инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на открытии Белорусского инвестиционного форума на всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"На такой представительной международной площадке, как "ЭКСПО-2020", проведение форума - прекрасная возможность для закрепления имеющихся и налаживания новых инвестиционных и торгово-экономических связей с ОАЭ и другими странами региона. В последние годы расширяется белорусско-эмиратское сотрудничество в инвестиционной сфере. Примером наших успехов в этом направлении является крупнейший проект в сфере строительства и недвижимости, который реализуется в Минске под патронажем основателя всемирно известной компании Emaar. Рассчитываю, что сегодняшняя встреча и последующие двусторонние контакты позволят расширить портфель прямых инвестиций из ОАЭ и иных стран в такие сферы нашей экономики, как сельское хозяйство, промышленность, услуги, транспорт, логистика и другие", - сказал Роман Головченко.

Беларусь стабильно наращивает поставки товаров и услуг в ОАЭ и другие страны региона. Основные статьи белорусского экспорта - продукты нефтехимической переработки, деревообработки, пищевые продукты и различные виды оборудования. В сфере услуг активно экспортируются компьютерные и транспортные услуги. По словам премьер-министра, стабильно увеличивается и количество туристов из ОАЭ, посещающих Беларусь. "Вместе с тем мы заинтересованы в дальнейшем наращивании экспорта по уже известным в этом регионе позициям, а также по таким относительно новым направлениям, как различные виды техники, продукция легкой и тяжелой промышленности. Мы также заинтересованы в совместной работе по усовершенствованию и облегчению транспортно-логистических цепочек поставки нашей продукции в ОАЭ и другие страны региона", - отметил он.

Роман Головченко заверил: правительство продолжит создавать благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов в Беларуси, особенно в области создания высокотехнологичных производств, а также поддерживать инвесторов, заинтересованных в развитии долгосрочных взаимовыгодных контактов.

Сегодня премьер-министр Беларуси также принял участие в торжественной церемонии открытия Национального дня Беларуси на всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае и провел переговоры с министром толерантности и сосуществования ОАЭ, генеральным комиссаром всемирной выставки "ЭКСПО-2020" шейхом Нахайяном бен Мубараком аль-Нахайяном.-0-

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Фото Оксаны Манчук