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Экономика
11 ноября 2021, 15:29

Головченко: Беларусь заинтересована выступить партнером Казахстана по развитию сельхозпроизводства

Роман Головченко
Роман Головченко

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована выступить партнером Казахстана по развитию сельскохозяйственного производства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с министром сельского хозяйства Казахстана Ерболом Карашукеевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ходе межправительственных переговоров и консультаций мы выделили сферу сельского хозяйства как одну из самых перспективных для наращивания объемов двустороннего взаимодействия между Беларусью и Казахстаном. Во-первых, это очень важно для обеспечения продовольственной безопасности государств, во-вторых, здесь есть огромный, пока еще не до конца раскрытый потенциал сотрудничества", - сказал Роман Головченко.

Он подчеркнул, что Казахстан - один из приоритетных для Беларуси партнеров в сельскохозяйственной сфере. "Наш товарооборот в этой сфере за пять лет вырос практически в 4 раза. Но мы с премьер-министром Казахстана договорились, что надо идти глубже. Мы были бы рады выступить одним из основных партнеров Казахстана в вопросах развития сельскохозяйственного производства. Тем более что ваша страна обладает для этого хорошими ресурсами, большим потенциалом и хорошей экспортной площадкой для поставок собственной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил премьер-министр.

"Во время моего июньского визита в Казахстан мы договорились, что, возможно, один из пилотных проектов углубленной научной и производственной кооперации может быть реализован в сфере животноводства. Мы обсуждали перспективы строительства в Казахстане молочно-товарного комплекса под ключ с использованием как белорусских технологий, так и племенного скота белорусской селекции. Рассматриваются также возможное создание совместного предприятия по производству ветеринарных препаратов, вопросы сортоиспытания. Можно организовать и работу по закладке садов. Хорошие перспективы и в области взаимодействия по аграрному образованию и науке", - обратил внимание Роман Головченко.

Как сообщалось, в 2020 году поставки белорусских экспортеров сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Казахстан составили $271,9 млн (рост на 12,6%). В январе - сентябре 2021 года экспорт сельхозпродукции составил $219,7 млн, или 107,1% к аналогичному периоду прошлого года. Традиционно из Беларуси в Казахстан поставляются мясная и молочная продукция, племенная продукция, сахар. Из Казахстана в Беларусь - хлопковое волокно, овощи, бахчевые.-0-

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