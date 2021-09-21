Головченко: бюджет Беларуси 2022 года сохранит социальную направленность

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский бюджет Беларуси 2022 года сохранит свою социальную направленность. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании обсуждались проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2022 год.

"Бюджет сохранит свою социальную направленность. В следующем году значительно вырастут расходы на оплату труда в бюджетном секторе, выплату пенсий военнослужащим, поддержку многодетных семей и другие. Кроме того, на субсидирование граждан по указу №240 (льготное строительство жилья) предусматриваются средства в объеме Br476 млн, что в 1,5 раза выше уровня текущего года", - сказал Роман Головченко.

По его словам, бюджет на следующий год сформирован с учетом санкционных рисков и исходя из инерционного сценария развития экономики. "То есть в проекте бюджета рост ВВП осторожно оценивается на уровне 1%, а целевой прогноз - 2,9%. Поэтому все дополнительные доходы, которые сгенерирует экономика, будут аккумулироваться в специальных резервных фондах. По сути, это дополнительный источник финансирования расходных обязательств бюджета, в том числе роста заработной платы, а также дополнительных расходов, которые могут возникать в течение года", - пояснил премьер-министр.

Он также назвал основные прогнозные цифры на 2022 год. "Темп роста ВВП составит 102,9%, реальные располагаемые денежные доходы населения планируются на уровне 102%, инвестиции в основной капитал должны вырасти на 3,3%, экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 6,3%. Все важнейшие параметры балансируются. Главными факторами роста белорусской экономики в 2022 году должны стать опережающий рост внешнего спроса, который должен дать вклад в прирост ВВП в размере 1,8 процентного пункта, и сбалансированное наращивание внутреннего потребления без излишнего давления на финансовый и валютный рынок. Минэкономики рассчитало, что прогнозы развития внешних рынков дают нам возможность в следующем году нарастить валютную выручку на $2,7 млрд. При этом основной прирост должен быть обеспечен за счет наращивания физических объемов экспорта", - отметил Роман Головченко.-0-

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