Головченко: экономика чувствует себя уверенно, продолжается рост спроса на белорусскую продукцию

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экономика чувствует себя уверенно, продолжается рост спроса на белорусскую продукцию. Об этом во время посещения ОАО "Гродно Азот" заявил премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы чувствуем себя уверенно. Тот же "Гродно Азот" в прошлом году получил рекордную экспортную выручку, точно так же сработало большинство белорусских предприятий, которые являются крупными производителями. Драйвер, который обрабатывающая промышленность приобрела в прошлом году, сохранила в первых двух месяцах года. В январе ВВП сформировался выше прогноза. Продолжается рост спроса на белорусскую продукцию. Поэтому экспортная конъюнктура тоже выгодно отрабатывает для наших предприятий", - подчеркнул в общении с журналистами Роман Головченко.

Как было отмечено, инфляция остается одной из главных экономических проблем не только для Беларуси, но и для всего мира. Она бьет рекорды по всему миру.

"Когда открытая экономика Беларуси страдает от мирового роста цен, правительство принимает определенные меры вместе с Нацбанком, чтобы удерживать инфляцию, особенно на потребительском рынке. Поэтому приняты жесткие решения, к которым мы раньше не прибегали. В том числе по ограничению цен на популярные продукты плодоовощной группы. На ряд позиций мы зафиксировали предельные цены производителей и цены на прилавках. Все делается на основе экономических расчетов: были учтены обоснованная рентабельность производителей, затраты на производство и хранение продукции. Немного срезали маржинальность, чтобы она не перекладывалась на кошельки потребителя", - отметил премьер-министр.

Эти меры будут действовать, пока не стабилизируется ситуация, которая сейчас отличается очень жестким дисбалансом. Поэтому все страны ЕАЭС пытаются изыскивать разные инструменты для того, чтобы удержать рост цен под контролем.

"Проблема есть, но мы не видим ее серьезной для нас. Мы ожидаем, что к середине 2022 года рост цен существенно замедлится", - резюмировал Роман Головченко. -0-

Фото Леонида Щеглова