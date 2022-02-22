Головченко: экспорт IT-услуг из Беларуси в 2021 году увеличился почти на треть

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт IT-услуг из Беларуси в 2021 году увеличился почти на треть. Об этом сказал премьер-министр Роман Головченко в интервью литовскому изданию Vakaro Zinios, сообщает БЕЛТА.

"После событий 2020 года в Беларуси со стороны литовских властей были призывы белорусскому бизнесу переезжать для работы в Литву. В основном это было таргетировано на представителей IT-сектора, якобы какие-то особо привлекательные условия им создали для легкой релокации. Возможно, кто-то и переехал работать, не исключаю, у нас открытая страна. С другой стороны, за 2021 год белорусский IT-сектор прирос более чем на 100 новых компаний, которые зарегистрировались в Парке высоких технологий. Экспорт IT-услуг из Беларуси увеличился практически на треть. Поэтому даже если какие-то компании уехали, кто-то вернулся обратно, приехал из других стран", - сказал Роман Головченко.

Что касается литовского бизнеса в Беларуси, премьер-министр отметил, что он чувствует себя здесь прекрасно. "У нас всего зарегистрировано 6,5 тыс. предприятий с иностранными инвестициями, из них литовских - 545. Это 8,4% в общем количестве, примерно десятилетие держится на этом уровне, - сообщил Роман Головченко. - Что касается иностранных инвестиций из Литвы в Беларусь, за январь - сентябрь прошлого года они составили $195 млн. Доля литовских инвестиций (в общем объеме иностранных инвестиций) в нашу страну увеличилась в истекшем году. Если в 2020-м составляла 2,7%, то уже в 2021-м - 2,9%".-0-