Головченко: экспорт услуг в сфере международных автоперевозок в 2022 году может превысить $2 млрд

29 октября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Экспорт услуг в сфере международных автоперевозок в 2022 году может превысить $2 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам посещения ООО "Примвэй", передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас транзитная страна, и экспорт услуг очень важен для нас с учетом положительного сальдо внешней торговли. Кстати, сектор автомобильных перевозок занимает в нашем экспорте услуг второе место после информационно-коммуникационных услуг. За восемь месяцев мы имеем более $1 млрд. Сегодня перевозчики обещали, что за год обеспечат цифру в $1,7-1,8 млрд и прирастут в следующем году до суммы $2 млрд", - сказал Роман Головченко.

Он также отметил, что этот сектор важен для создания рабочих мест. В сфере автоперевозок работают более 3 тыс. субъектов хозяйствования. Они имеют в эксплуатации более 20 тыс. автомобилей. "Водители, ремонтники, логисты, инженеры - это огромный сектор с рабочими местами. Что важно, в сферу автоперевозок активно вовлечены регионы Беларуси, небольшие города. Нередко большая часть налогов в районные бюджеты поступает от таких предприятий. Поэтому закономерно внимание к этой сфере", - отметил премьер-министр.

"Государство со своей стороны дает определенные преференции и поддержку. В частности, уже несколько лет введена и действует льгота по уплате НДС и утилизационного сбора при ввозе на территорию Беларуси грузовых автомобилей с двигателями Евро-6. Мы видим, что эта льгота сработала очень хорошо. С момента ее введения идет постоянный рост как объемов перевозок, так и валютной выручки. Поэтому сегодня обсуждали перспективы продления этого режима на 2022 год", - проинформировал Роман Головченко.

Он также отметил, что на отрасль позитивно повлияло участие страны в ЕАЭС. "До образования сначала Таможенного союза, а потом ЕАЭС более 90% автомобильных перевозок приходилось на страны Европы, откуда мы бы, наверное, постепенно отступали из-за очень жесткой конкуренции и экономического вытеснения. А с вступлением в ЕАЭС фактически наступило равновесие. Мы имеем 45% перевозок на рынки стран ЕАЭС и 55% - на рынки Евросоюза. Это практический пример того, как ЕАЭС положительно влияет на работу белорусских субъектов хозяйствования", - обратил внимание глава правительства.

По его словам, обсуждались также кадровые вопросы. "В Западной Европе большой дефицит водителей, идет привлечение нашего персонала. Мы должны создавать конкурентные условия для того, чтобы люди не уезжали, а оставались работать здесь. Более того, мы готовы привлекать к нам водителей из других стран", - подчеркнул Роман Головченко.

Также рассматривались вопросы развития инфраструктуры. Премьер-министр поставил задачу подобрать площадки вдоль крупных транспортных коридоров недалеко от небольших населенных пунктов, которые государство может предоставить в упрощенном порядке для создания ремонтных зон, офисов, стоянок транспортных предприятий. По его мнению, это тоже будет способствовать развитию регионов и созданию рабочих мест.

Премьер-министр посетил сегодня ООО "Примвэй" в Минском районе. В 2021 году там реализован крупный инвестиционный проект: введен в эксплуатацию многофункциональный комплекс, включающий административное здание площадью 5,8 тыс. кв.м, контрольно-технический пункт, станцию технического обслуживания и моечный комплекс, стоянку для грузовых автомобилей. Роман Головченко ознакомился с деятельностью предприятия, технологией организации и выполнения перевозок.

ООО "Примвэй" зарегистрировано в 1999 году. Основной вид деятельности - международные автомобильные грузоперевозки. Предприятие с каждым годом наращивает грузооборот. Автопарк насчитывает более 100 автопоездов. Автомобили работают на дорогах Европы и Азии.-0-

Фото Рамиля Насибулина