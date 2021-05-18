Головченко: финансовое состояние организаций реального сектора экономики улучшается

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовое состояние организаций реального сектора экономики улучшается. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Темп роста ВВП Беларуси в январе - апреле составил 102,5%. "Хороший результат сформирован в промышленности - 111%. Постепенно формируется позитивная динамика в сельском хозяйстве - 99,7%, прибавили 0,2 процентного пункта к январю - марту. Неплохо добавили в оптовом товарообороте (плюс 6,1 процентного пункта) и общепите (плюс 14,8 процентного пункта). Эти показатели характеризуют постепенное восстановление от ковидных ограничений", - подчеркнул Роман Головченко.

По его словам, при росте промышленного производства снижается уровень складских запасов. Его соотношение со среднемесячным объемом производства на 1 мая составило 59%. По данным на апрель было 61,2%.

"В целом улучшается финансовое состояние организаций реального сектора экономики. Чистая прибыль превысила Br3,3 млрд, при том что в первом квартале прошедшего года мы имели чистый убыток в Br5 млрд. Сумма чистого убытка убыточных организаций сократилась более чем в 10 раз, уменьшилось их количество", - отметил премьер-министр.

Ситуация на валютном рынке за четыре месяца текущего года характеризуется чистым предложением со стороны субъектов хозяйствования. "Положительное сальдо по покупке и продаже составило около $215 млн. Обязательства правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме. При этом золотовалютные резервы страны за апрель увеличились на $338 млн и на 1 мая составили $7,3 млрд. Сохраняется устойчивая тенденция укрепления курса белорусского рубля", - добавил Роман Головченко.-0-

Фото Анрея Покумейко