Головченко: главное - выйти на окупаемость проектов по развитию "Белшины"

28 октября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Главное - выйти на окупаемость проектов по развитию ОАО "Белшина". Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко во время посещения предприятия в Бобруйске, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко во время посещения предприятия

"Белшина" - знаковое предприятие для нашей страны, важная опора белорусской экономики. Поэтому государство уделяет этому предприятию особое внимание. Мы внимательно следим за процессами, которые здесь идут. Для нас важно, чтобы предприятие имело четкие прогнозы на ближайшее будущее, - отметил Роман Головченко. - Сегодня мы обсуждали вопрос о трансформации предприятия, его финансовом оздоровлении. Потому что проекты, которые реализуются сейчас на "Белшине", достаточно затратные. Не так хорошо сложилась рыночная ситуация, которая позволила бы быстро вернуть эти деньги. Поэтому финансовая нагрузка на предприятие есть. И сейчас главное - выйти на окупаемость этих проектов. И на предприятии работают в этом направлении. Сегодня мы рассматривали, за счет чего можно ускорить этот процесс. Отдача, конечно, будет. Сейчас исправляются недочеты, которые были допущены при планировании этих проектов".

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Фото Олега Фойницкого