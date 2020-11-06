Головченко и Мишустин обсудили испытание вакцины от COVID-19 и подготовку к ее производству в Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор премьер-министров Беларуси и России Романа Головченко и Михаила Мишустина состоялся 5 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической сферах.

Кроме того, обменялись информацией о ходе клинических испытаний вакцины "Спутник V" и подготовки к ее производству в Беларуси.

Премьер-министры договорились продолжить предметные переговоры на уровне профильных министерств и ведомств по обсужденным вопросам.-0-