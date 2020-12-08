Головченко и Мишустин обсудили наращивание сотрудничества в энергетике, транспорте и промышленности

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили в телефонном разговоре наращивание сотрудничества двух стран в различных сферах. Информация об этом размещена на сайте правительства РФ, сообщает БЕЛТА.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы, связанные с наращиванием российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, а также с расширением взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.

Роман Головченко и Михаил Мишустин также обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.-0-