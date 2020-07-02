Головченко и Мясникович обсудили барьеры в ЕАЭС и меры в условиях пандемии COVID-19

2 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Встреча премьер-министра Беларуси, председателя Евразийского межправительственного совета Романа Головченко и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича состоялась сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Михаил Мясникович проинформировал Романа Головченко об итогах работы комиссии в первом полугодии 2020 года, в частности о мерах, предпринятых ЕЭК совместно со странами Евразийского экономического союза, по обеспечению экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе.
Стороны рассмотрели ситуацию и перспективы устранения проблемных вопросов на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. "В том числе связанные с запретом поставок в Россию и перемещения через ее территорию в государства союза говядины, произведенной некоторыми белорусскими предприятиями, с перемещением товаров на казахстанско-кыргызской границе, с обеспечением доступа промышленной продукции стран ЕАЭС к государственным (муниципальным) закупкам Российской Федерации и ряд других", - подчеркнули в ЕЭК.
Михаил Мясникович рассказал о целях и задачах рабочей группы высокого уровня для урегулирования разногласий, решения спорных вопросов, связанных с перемещением товаров через границы государств союза. Обсуждены вопросы повестки предстоящего 17 июля в Минске очередного заседания Евразийского межправительственного совета.-0-