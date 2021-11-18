Головченко и Жапаров обсудили экономическое сотрудничество Беларуси и Кыргызстана

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел рабочую встречу с председателем Кабинета министров - руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кыргызстан для нас близкая и дружественная страна, и мы рады возобновить полноценное взаимодействие с учетом экономических возможностей и потенциала наших стран. Отрадно, что диалог будет не только на уровне центральных правительств, но и регионов. У нас растет взаимная торговля, товарооборот приблизился к $70 млн, причем растет как белорусский экспорт в Кыргызстан, так и кыргызстанский экспорт в Беларусь, это хорошо", - отметил Роман Головченко.

Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что белорусская сторона рада вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности Кыргызстана, являясь одним из поставщиков продуктов питания, которые имеют хороший спрос и пользуются популярностью у жителей страны. "В то же время мы заинтересованы в получении сельскохозяйственной продукции, которая у нас не растет, это фрукты, орехи и другая продукция. Эти вопросы надо обсуждать", - сказал он.

"Радует, что у нас реализуется совместный производственный проект и в этом году открыто совместное производство трансформаторов. Мы рассчитываем, что этот проект получит дальнейшее развитие. Сейчас рассматривается проект по развитию электротехники совместного производства, его тоже надо обсуждать, кооперационная тематика должна быть включена в повестку заседания", - отметил Роман Головченко.

Председатель Кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров в свою очередь сообщил о крупной поставке автобусов белорусского производства в Бишкек, а также отметил высокое качество различной белорусской продукции. Он также предложил Беларуси стать проводником и партнером по выходу на рынок Китая.

Акылбек Жапаров

Встреча состоялась на полях Евразийского межправительственного совета, который проходит 18-19 ноября в Ереване (Армения).-0-