Головченко: инфляция стала общемировой проблемой, но это не объяснение для нас

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция стала общемировой проблемой. Об этом сегодня заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко после совещания у главы государства по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря об инфляционных процессах, премьер-министр пояснил, что это сейчас мировая проблема, с ней столкнулись и партнеры Беларуси по Евразийскому экономическому союзу. "Мир вступил в эпоху высокой инфляции, причины известны: это и беспрецедентная эмиссия, которая была со стороны центробанков еврозоны, Соединенных Штатов, и мировой рост цен из-за того, что разорвались торговые, производственные и логистические цепочки", - отметил он.

Роман Головченко привел данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН: только за январь - сентябрь цены на продовольствие в мире выросли на 30%. Стоимость контейнерных перевозок увеличилась практически в три раза. "Это огромные затраты, которые производители включают в стоимость своих товаров и услуг. Поэтому, естественно, эти возросшие издержки транслируются в цены. Это так называемая импортируемая инфляция", - сказал глава правительства.

"Это реальность, но не объяснение для нас. Мы понимаем, что просто говорить людям "вы знаете, цены растут, так это же не у нас, это из-за границы привезли" правительство не может себе позволить", - подчеркнул Роман Головченко.

По его словам, правительство продолжит принимать меры для снижения инфляции: по административному регулированию и экономического характера. Определенных результатов уже удалось добиться. "Если бы не те меры, которые мы принимали, в том числе по административному сдерживанию цен (хотя мы не считаем, что это самый лучший инструмент, но тем не менее), то инфляция в республике была бы двузначной, - заявил он. - И в следующем году определенное влияние (негативных внешних факторов. - Прим. БЕЛТА) сохранится, но ситуация успокоится. Уже сейчас мы по итогам октября видим, что инфляция замедлилась. И за 23 дня ноября рост цен составил всего 0,2%. За месяц это будет, может быть, 0,3%. Это стандартный уровень ценового роста, который мы имели в неинфляционные годы", - отметил премьер-министр.

В то же время он обратил внимание на то, что на фоне выросшей инфляции реальные доходы населения выросли еще больше. "Это тоже небольшая победа над ней", - заявил глава правительства.

Как сообщалось, на совещании Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал принять меры по снижению инфляции. "Вопросы денежно-кредитной политики традиционно проходят у нас в некоем облегченном формате. Но не в этот раз, - отметил белорусский лидер. - Самая обсуждаемая тема сейчас - высокая инфляция". При этом Президент подчеркнул: есть аргументы, что инфляция "импортирована", но не стоит концентрироваться только на них. "Мы планируем в будущем году иметь однозначную цифру инфляции в 6%", - сказал глава государства.-0-