Головченко: инвестиции в основной капитал Беларуси в 2021 году планируются на уровне Br34 млрд

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиции в основной капитал Беларуси в 2021 году планируются на уровне Br34 млрд, сообщил премьер-министр Роман Головченко в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы планируем в 2021 году выйти на уровень Br34 млрд инвестиций в основной капитал. Есть макроэкономические расчеты, согласно которым, для того чтобы выйти на устойчивые темпы роста в 4-5%, уровень инвестиций в основной капитал должен быть не менее 25%. Мы тоже хотим приблизиться к этой цифре и поставили себе такую задачу", - сказал Роман Головченко.

Головченко: в ближайшее время хотим сформировать стоимость природного газа для Беларуси на 2021 год "Пока окончательной договоренности нет, идут переговоры. Расчеты за потребленный газ завершены. Сейчас у нас нет задолженности перед Российской Федерацией, поэтому в ближайшее время хотели бы выйти на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году", - сказал премьер-министр Роман Головченко.

Головченко: перечень социально значимых товаров в 2021 году расширится "Инфляция цен на продовольственные товары составляет около 2,4%-2,5%. Какие-то позиции чуть быстрее дорожают, но по большинству позиций цены или не растут или наоборот даже снижаются, - сказал премьер-министр Роман Головченко.

Основная часть - около Br24 млрд - будет потрачена на обновление основных фондов предприятий и организаций. Фактически это модернизация, новые технологии и оборудование. Остальное будет использоваться на строительство жилья, социальных объектов и инфраструктуры к ним.-0-