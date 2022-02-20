Головченко: Латвия и Польша - ненадежные партнеры в плане долгосрочных схем сотрудничества

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия и Польша - ненадежные партнеры в плане долгосрочных схем сотрудничества, заявил в эфире "Беларусь 1" премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Мы воспринимаем это решение как абсолютно незаконное и с точки зрения международного права, и двусторонних отношений. Мы не вмешиваемся во внутренние дела, в отличие, кстати, от литовских властей, которые всячески пытаются вмешаться в наши внутренние дела. Но мы хеджируем свои риски и секьюритизируем наши экономические интересы. Поэтому калий поедет в другую сторону, он уже едет. Украина и Россия - это что касается морских перевозок. В основном калий идет в Россию. Есть железнодорожные перевозки в направлении Китая", - сказал Роман Головченко.

По его словам, Латвия и Польша - ненадежные партнеры в плане построения долгосрочных схем сотрудничества, исходя из политики в отношении Беларуси. "Когда речь идет о больших деньгах, серьезных проектах, нельзя работать с ненадежными партнерами. Пока через Литву поставляются другие белорусские товары транзитом через порт в Клайпеде. Однако, если ситуация будет развиваться в таком же ключе, мы уберем и их. И что тогда будет грузить клайпедский порт - большой вопрос", - отметил премьер-министр.-0-