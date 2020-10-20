Головченко: лоббисты бюджетных допрасходов должны предложить реальные источники доходов

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Беларуси на 2021 год формируется в условиях нестабильной экономической конъюнктуры, лоббисты бюджетных допрасходов должны предложить источники доходов. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Совета Министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обращаю внимание, что бюджет будущего года формируется в условиях нестабильной экономической конъюнктуры. Возможности бюджетного стимулирования существенно ограничены с учетом необходимости выполнения всех социальных обязательств государства и своевременного погашения и обслуживания государственного долга. Поэтому лоббистам дополнительных расходных обязательств нужно иметь в наличии реальные предложения по соответствующим источникам доходов", - сказал Роман Головченко.

Основные параметры проекта бюджета 2021 года и предложения по корректировке Налогового кодекса рассмотрены и в целом одобрены ранее на заседании Президиума Совмина. Глава правительства попросил министра финансов Юрия Селиверстова доложить, как выполнены поручения по урегулированию спорных моментов, которые требовали проработки и согласования.

"Это вопросы акцизной политики на табак, оптимизации льгот по налогу на добавленную стоимость, а также объемы расходов бюджета, связанных с эпидемиологической ситуацией", - пояснил премьер-министр.

По оценке Романа Головченко, отдельные льготы "давно утратили стимулирующую направленность и могут рассматриваться как неэффективная государственная поддержка". -0-

Доходы населения в 2021 году должны вырасти более чем на 7% - Минэкономики "Наша ключевая задача на 2021 год - обеспечить социальную стабильность, рост благосостояния населения и запустить новый инвестиционный цикл для восстановительного роста экономики", - сказал министр экономики Александр Червяков.