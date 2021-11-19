Головченко: мы делаем все, чтобы экономические агенты и население не почувствовали санкций

19 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси делается все, чтобы экономические агенты в стране и население не почувствовали санкций. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже, наверное, со счета начинаем сбиваться, какой по счету этот пакет санкций, но мы на эту тему не рефлексируем. Естественно, нами постоянно ведется работа по перестройке работы экономики Беларуси с учетом тех рисков, которые складываются для нас и с учетом тех нелегитимных и несправедливых ограничений. Мы делаем все для того, чтобы экономические агенты в стране и население не почувствовали этого, их условия жизни и функционирования не ухудшились. Какие методы мы используем и какие инструменты? Это должно остаться нашим ноу-хау", - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что экономические санкции действуют достаточно давно в отношении Беларуси, особенно те, которые были введены в отношении крупнейших белорусских предприятий. "Тем не менее экономические результаты нашей работы за 9 месяцев выглядят достаточно убедительно, и это самый лучший ответ. Другое дело, что невозможно понять тех, кто призывает к постоянному ужесточению санкций, это не поддается объяснению. Кстати, мои коллеги, в частности председатель правительства России, отдельно остановились на том, что меры, которые применяются в отношении нашей страны, являются абсолютно нелегитимными и противоречащими международному праву. Тем не менее этот инструмент превратился в универсальное средство запугивания тех, кто не согласен с навязываемой моделью поведения для страны, и это новая реальность. Но ЕАЭС - это та площадка, внутри которой действенность этих инструментов давления стремится к нулю, это один из главных эффектов нашего участия в ЕАЭС", - сказал Роман Головченко.-0-