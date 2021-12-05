Головченко: нам удалось переломить тенденцию по оттоку средств граждан с депозитов

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нам удалось переломить тенденцию по оттоку средств граждан с депозитов, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Очень важно, что удалось переломить тенденцию, которая складывалась в 2020 году - первой половине 2021-го по оттоку средств граждан с депозитов, по чистой покупке валюты населением и предприятиями. Уже, наверное, четвертый месяц эта тенденция носит обратный характер. Люди успокоились. Они перестали находиться под влиянием вот этого информационного шума", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр напомнил, как в деструктивных Telegram-каналах появлялись призывы снимать деньги со своих счетов в банках. "И до сих пор пишут. Знаете, это уже, как из сказки когда, все время кричали: волки, волки..", - отметил он.

Роман Головченко подчеркнул, что никаких предпосылок для этого не было раньше, нет и сейчас. "Просто, как я уже сказал, был инфошум и психологическое давление. Люди подвержены влиянию. Плюс всегда негативные новости распространяются быстрее, чем позитивные", - добавил он.-0-