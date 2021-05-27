Головченко: наметилась тенденция роста взаимной торговли между Беларусью и Казахстаном

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем году наметилась тенденция роста взаимной торговли между Беларусью и Казахстаном. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Казахстан - очень важный для нас партнер. Мы поддерживаем очень высокий уровень отношений как в двустороннем формате, так и по линии интеграционных объединений и международных организаций. Налажен регулярный диалог между лидерами наших государств. Это создает благоприятную среду для работы и достижения взаимовыгодных договоренностей", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр Беларуси отметил, что недавно подписана дорожная карта на ближайшие два года по увеличению товарооборота, развитию производственной кооперации. "По объему товарооборота Казахстан входит в число основных партнеров Беларуси и находится на 3-м месте среди стран СНГ. В прошлом году у нас было небольшое снижение, когда объем двусторонней торговли сократился почти на 8% - до $850 млн. Но это естественно, все испытывают последствия пандемии. А в этом году уже наметилась положительная тенденция роста взаимной торговли", - обратил он внимание.

Аскар Мамин

"Очень важным этапом в развитии двустороннего взаимодействия станет предстоящий официальный визит президента Казахстана в Беларусь, который мы ожидаем во втором полугодии текущего года. Придаем важное значение экономической составляющей этого визита, и поэтому правительства должны поработать, чтобы наполнить это мероприятие конкретными решениями", - подчеркнул Роман Головченко.

По словам премьер-министра Беларуси, локомотивом взаимодействия двух стран остаются проекты производственной кооперации, которые позволяют создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью, развивать индустриальный потенциал и обеспечивать занятость. "Мы с удовольствием будем рассматривать возможность вхождения в новые проекты на территории Казахстана. Неоднократно говорили о необходимости интенсифицировать работу по сельскохозяйственному направлению и переходить к конкретным серьезным проектам по линии племенного животноводства, молочно-товарного производства", - отметил он.

Аскар Мамин в свою очередь подчеркнул, что между странами налажен интенсивный диалог, развивается взаимодействие по всем сферам, представляющий взаимный интерес. "Как вы уже отметили, по итогам первого квартала мы имеем рост товарооборота. Уверен, что динамика сотрудничества вернется к допандемийным объемам", - заявил он.-0-

Фото Андрея Покумейко