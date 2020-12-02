Головченко назвал рост благосостояния населения главной целью программы деятельности правительства до 2025 года

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост благосостояния населения является главной целью программы деятельности правительства до 2025 года, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу, передает корреспондент БЕЛТА.
"Главными целевыми ориентирами действий правительства определены повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни населения страны", - сказал Роман Головченко.
В основе работы правительства будет создание благоприятных условий для инвестирования, снижение рисков для инвесторов и улучшение бизнес-среды, отметил премьер-министр. Причем условия для развития бизнеса должны быть не только в Минске, но и регионах.
Глава правительства также анонсировал принятие программы развития конкуренции.
Роман Головченко обратил внимание на проблему низкой инновационной активности в экономике. "Поэтому помимо совершенствования традиционной экономики будем настойчиво формировать так называемую новую экономику, где основу будут составлять интеллектуальные продукты и услуги", - пообещал премьер-министр. Для этого планируют переформатировать систему господдержки инновационной сферы. В частности, предусмотреть целевую финансовую поддержку проектов по созданию новых прорывных производств.
В следующей пятилетке правительство хочет реализовать масштабные проекты будущего в сфере электротранспорта, инновационного здравоохранения, фармацевтике, внедрение умных городов, точного земледелия.
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