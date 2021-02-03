Головченко: необходимо в ближайшее время определиться с финансированием нового белорусско-российского спутника

Во время встречи
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо в ближайшее время определиться с финансированием нового белорусско-российского спутника, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на встрече с вице-премьером России Юрием Борисовым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Необходимо в ближайшее время принять решение о финансировании совместного белорусско-российского проекта по созданию аппарата дистанционного зондирования Земли", - сказал Роман Головченко.
По его мнению, белорусские и российские предприятия обладают достаточной материально-технической базой и потенциалом, которые позволяют вести совместные разработки в радиоэлектронной промышленности. Роман Головченко обратил внимание на необходимость создания равных конкурентных условий. "Надо обсудить, как мы можем снять барьеры, чтобы предприятия могли теснее сотрудничать", - отметил глава белорусского правительства.-0-