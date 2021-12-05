Головченко: несмотря на инфляцию, в Беларуси удалось обеспечить опережающий рост доходов населения

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на инфляцию, в Беларуси удалось обеспечить опережающий рост доходов населения. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"На этот год мы устанавливали для себя задачу (прогнозные параметры инфляции - прим. БЕЛТА) в 5%. Это достаточно комфортный уровень. Пока не получается с ней справиться. Причины этому известны - это импортируемая инфляция, издержки производителей фактически транслируются в цены на их продукцию. Цены на продовольствие по данным Всемирной продовольственной организации увеличились более чем на 30%. Это не только, условно говоря, готовый товар на прилавке, это все сырье. Мы очень много времени уделяли обузданию именно неконтролируемой инфляции. То есть, мы понимали то на, что мы не сможем повлиять, а на что сможем", - сказал Роман Головченко.

Премьер напомнил, что в Беларуси утверждена антиинфляционная программа. "Мы над ней работаем совместно с Национальным банком. Есть инструментарий, которым мы будем пользоваться. Но важно, что мы, несмотря на инфляцию, смогли обеспечить опережающий рост доходов населения. Реальные денежные доходы сейчас находятся в положительной зоне с цифрой 2,6, а средняя заработная плата - 4,8. Это опережающий рост над инфляцией. То есть, доходы людей растут быстрее, чем растут цены, если так по-простому сказать, - отметил он. - Я иногда просто удивляюсь, насколько фейки оказывают влияние на людей, которые принимают решения. Ведь западное правительство, которое вводит опять-таки ограничительные меры, очень слабо понимает, что здесь (в Беларуси - прим. БЕЛТА) происходит. Они не получают правдимой информации от своих дипломатов. Они общаются с людьми, которые давно потеряли связь с родиной".

Роман Головченко добавил: "Мы не идеальны. У нас есть проблемы. Мы знаем свои узкие места. Но мы делаем конкретно своими руками все, чтобы их снимать. Какая бы ни была сложная ситуация - мы с ней справимся".-0-