Головченко: нужно формировать кооперационные цепочки предприятий фармацевтической отрасли ЕАЭС

19 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Необходимо формировать кооперационные цепочки предприятий фармацевтической промышленности ЕАЭС. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе, которое проходит сегодня в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как показала ситуация с пандемией, в вопросе повышения уровня обеспеченности государств - членов ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями рассчитывать нужно прежде всего на внутренние ресурсы и резервы союза. В этой связи важнейшей задачей считаю формирование кооперационных цепочек предприятий фармацевтической промышленности ЕАЭС, проработку источников финансирования и инструментов поддержки совместных кооперационных проектов в этой сфере", - отметил Роман Головченко.

Премьер-министр также считает, что не менее важна реализация системных мер, предусмотренных планом мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств - членов ЕАЭС на 2021-2024 годы. "Реализация этого плана позволит комплексно подходить к урегулированию ситуации на рынке черных и цветных металлов, а также системно решать проблему обеспечения сырьем предприятий металлургической отрасли ЕАЭС", - подчеркнул глава правительства.-0-