Головченко: нужно выполнить все необходимые мероприятия по признанию ЭЦП

19 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко выразил надежду, что в установленные сроки будут выполнены все необходимые мероприятия по признанию электронной цифровой подписи. Об этом он сообщил на заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе, которое проходит сегодня в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко выразил надежду, что в установленные сроки будут выполнены все необходимые мероприятия по признанию электронной цифровой подписи и обеспечению юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии. "Это фундаментальный вопрос для развития взаимодействия в различных сферах", - подчеркнул он.

"Не замыкаясь только на внутренней повестке, обращаю внимание комиссии на необходимость активизации работы на международном направлении. Прежде всего в части завершения переговоров с Ираном и Египтом по заключению соглашений о зоне свободной торговли, а также по поиску новых потенциальных партнеров. Ожидаем скорейшего согласования и вынесения на рассмотрение глав государств основных направлений международной деятельности союза на 2022 год", - добавил глава белорусского правительства.-0-