Головченко о пакете интеграционных документов: 26 передано российской стороне, два в работе

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона завизировала и передала российской стороне проекты 26 союзных программ по интеграции, еще две в работе. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы, который проделали отраслевые ведомства. В работе остаются две союзные программы. По нашему с вами поручению заместители руководителей правительств возглавляют работу и продолжают конструктивные переговоры по этой тематике. Уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон", - сказал Роман Головченко.

Во время встречи

Премьер-министр отметил позитивную динамику контактов на межгосударственном уровне.

"Президенты наших стран встречаются, обсуждают насущные вопросы. Мы с вами тоже проводим очередную встречу, и частота этих встреч говорит о наших искренних намерениях находить взаимовыгодные решения, наполнять двустороннюю повестку конкретными делами и проектами, которые будут работать на благо наших народов. Также радует, что хорошая динамика сотрудничества у нас прослеживается практически со всеми регионами России", - подчеркнул он.

Главы государств в ходе недавней встречи 22 апреля в Москве наметили дальнейшую траекторию движения, отметил Роман Головченко. "График предстоящих мероприятий высокого уровня между Россией и Беларусью был озвучен. Летом состоится Форум регионов. Это традиционное мероприятие, очень важное для укрепления межрегионального сотрудничества. После Форума регионов мы планируем выйти на заседание союзного Совмина в преддверии заседания Высшего госсовета, которое намечено на осень текущего года. Исходя из этого графика - напряженного, но осуществимого - мы должны строить нашу работу", - обратил внимание он.

По словам премьер-министра, в планах активизация контактов в области разработки и создания электронной компонентной базы. "Состоялся обмен визитами соответствующих специалистов. Мы надеемся на полноценное вовлечение ОАО "Интеграл" и других производителей оборудования для микросхем в научно-техническую и производственную кооперацию с российскими партнерами", - резюмировал Роман Головченко.-0-

Михаил Мишустин

Фото Оксаны Манчук

Товарооборот между Беларусью и Россией восстанавливается - Мишустин