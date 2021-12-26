Головченко о приоритетах на 2022 год: повышение конкурентоспособности экономики и доходов населения

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение конкурентоспособности экономики и уровня доходов населения будут в приоритете в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Наша цель на ближайший год - достижение двух важнейших приоритетов. Это повышение конкурентоспособности экономики и уровня доходов населения. Уверен, что эти и другие амбициозные задачи нам по плечу", - сказал Роман Головченко.

Он обратил внимание, что экономика сегодня работает устойчиво и сбалансированно. "Выросли заработная плата и реальные доходы наших граждан, обеспечена бесперебойная работа предприятий, сохранены трудовые коллективы. Каждый, кто честно трудился, с гордостью может сказать, что в этом результате есть и его вклад", - отметил премьер-министр.

"2021 год запомнился нам своей высокой динамикой, появлением новых вызовов,с которыми благодаря мудрости и выдержке, патриотизму и сплоченности наших граждан удалось справиться. По сути, ситуация заставила нас адаптироваться к жизни и труду в условиях новой реальности, в которой нам важно было найти правильные пути и решения. Все ресурсы были сосредоточены на обеспечении социально-экономической стабильности в стране как в текущем периоде, так и на обозримую перспективу. Надо отдать должное - мы с этим успешно справились вместе, плечом к плечу, воплотив на практике идею Года народного единства", - подчеркнул Роман Головченко.-0-