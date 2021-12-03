Головченко о рекордном экспорте: наши предприятия вывезли на себе это чудо

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко констатирует, что высокий показатель текущего года по экспорту белорусской продукции в первую очередь связан с тем, что отечественные предприятия смогли грамотно сориентироваться и подстроиться под конъюнктуру. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я бы выделил то, что называют белорусским экспортным чудом. Наши критики говорят о том, что это нам повезло", - заметил руководитель правительства.

В этом плане он напомнил афоризм, который на совещании по социально-экономическому развитию страны сказал Президент Александр Лукашенко: "Везет тому, кто везет".

"И мы везли. И наши предприятия везли и вывезли на себе фактически это чудо. Мы не сделали ничего уникального. Просто воспользовались сложившейся конъюнктурой. Но ведь ей можно было и не воспользоваться. Это процессы достаточно сложные. Если где-то есть спрос, то есть очень много производителей, которые готовы этот спрос удовлетворить помимо нас, - сказал Роман Головченко. - То, что предприятия наши оказались разворотливыми, мобилизовались, сумели вовремя эту волну поймать, это и принесло те лучшие результаты по качественным показателям экспорта за последнее десятилетие. Особенно, что отрадно, по неэнергетическому экспорту".-0-